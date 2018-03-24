Söz Uçmaz!

Söz söylemek sıradan bir iş değil. Söylediklerimiz, birileri duymasa, dünyada bir bedel ödememize sebep olmasa bile uçup gitmiyor. Ya sağ ya da sol omzumuzdaki meleğin tuttuğu deftere tek tek kaydediliyor.

Konuşmak da bir “amel” ve diğer amellerimiz gibi dilimizden dökülen her söz için sorguya çekileceğiz. Müslüman, bu ahiret endişesi yanında her dem Allah Tealâ’nın huzurunda olduğunu bilerek konuşmalı.

Bir büyüğün, bir alimin, mevki makam sahibi bir faninin karşısında nasıl uluorta konuşmuyorsa, Cenab-ı Mevlâ’nın huzurunda da diline sahip olmalı.

Ağzımızdan çıkanların ahiretteki ceza veya mükâfata vesile kılındığı gibi bu dünyadaki nifak veya asayişe sebebiyet verdiğini de unutmamalı.

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Ahmet Nafiz Yaşar’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2018 sayısında.