Derd Senin Derman Senin

Bana yoldaş olalı aşkın senin

Her ne ne gelse acı vü tatlı senin

Ara yerde nesnesi yok kimsenin

Dert senin derman senin dertli senin.

Düşdüm aşkın oduna yansam gerek

Kim bilir şimdengeri n’olsam gerek

Âkıbet bu derd ile ölsem gerek

Dert senin derman senin dertli senin.

Düşdüm işte derdinin dermanına

Bilmezem hiç yandığımdan sana ne

Ya ola olmaya derman bana ne

Dert senin derman senin dertli senin.

Uyku girmezse gözüme gam değil

Ağlarsa ağlasın gözüm değil

Söz senindir bu benim sözüm değil

Dert senin derman senin dertli senin.

N’ola bir kez ey kulum n’oldun desen

Yana yana derdile öldün desen

İstediğin ben idim buldun desen

Dert senin derman senin dertli senin.

Abdülmecid Sivâsî k.s. (1563-1639)