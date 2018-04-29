Evliya Ramazanı

Nakşibendiyye yolunun büyükleri, ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde üzerinde önemle durulan Ramazan-ı Şerif ayına hususi olarak hazırlanmışlar, bu ayda her zamankinden daha fazla Kur’an-ı Kerim okumaya, nafile ibadetler yapmaya, hayırlı amelleri çoğaltmaya gayret etmişlerdir. Müridlerine ve halifelerine de aynı gayreti tavsiye buyurarak, fazilet ve ikramlarla dolu Ramazan-ı Şerif’i fırsat bilmelerini, bereketinden istifade etmelerini sıklıkla dile getirmişlerdir. Şeyh Abdurrahman-ı Tâhî k.s. hazretleri bir mektubunda bu hususta şöyle der:

“Bilinsin ki, istenen şey, bu mübarek ayda teyakkuzda olmak, sâlih ameller için çalışmaya özen göstermek, nefsle şiddetli bir cihada girmekte cesaretli olmak ve bu faziletleri kaçırmamak için çok çalışmaktır.

Bu ayda Peygamber Efendimiz s.a.v. köleler azat etmiş ve kim kendisinden bir şey istemişse ona istediğini vermiştir. Kim bu ayda hayra ve sâlih amellere muvaffak kılınırsa senenin geri kalanında da muvaffak kılınır. Kim de bu ayı dağınık geçirirse senenin geri kalanında dağınıklık içinde olur.

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Mehmet Ali Özkan hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2018 sayısında.