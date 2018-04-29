Masum Anneanne Uzmanlara Karşı

Çağımızın yeni imtihanlarından biri olan modern çocuk eğitimi, sadece sabi sübyanda değil, memleketin anneanne ve babaannelerinde de huzur bırakmadı. Kendilerinin çocuk yetiştirme biçimlerine birkaç ışık yılı uzaklıkta olan bu yeni ekol onları da şaşkına çevirdi.

Bu konuda babaanneler nispeten şanslı sayılabilirler. Zira kayınvalideye olan hürmet, yeni çağın annelerini biraz da olsa frenliyor. Ama iş kendi annelerimize gelince, onlara biraz daha nazımız geçtiği için midir nedir, modern çocuk yetiştirme anayasamızın maddelerini annelerimize asla ihlal ettirmiyoruz.

Torununu sıkça görebilen anneanneler meseleyi biraz daha erken kanıksadıkları için çok büyük travmalar yaşamıyorlar. Ama torununu en son birkaç günlükken görüp de sonra başka şehirdeki evine döndüyse… Ve hele de aradan aylar geçtiyse…

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Gamze Gürler Kırcılı’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2018 sayısında.