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Dünya Hali
Dünyayı “Deli”ler Yönetiyor “Deliliğin Tarihi”nin yazarı Michel Foucault kitabında deliliği şöyle tarif ediyor: “Fikirlerden yoksun olunduğu için farkına varmadan akıldan uzaklaşmak, budala olmaktır. Şiddetli bir...
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Kurbanı Anlamak
İslâm âlemini ateşe yuvarlayanlar, kurban ve bayram vesilesiyle müslümanların dayanışmasını, yardımlaşmasını ve kaynaşmasını çekemiyorlar. Afrika’nın tüm gelirlerini, madenlerini sömürenler, oradaki müslümanı bir deri bir...
Güldeste
Hadis İlmine Dair Zâhir ve bâtın ilimlerdeki liyakatini ifade etmek maksadıyla kendisi için Zülcenaheyn (çift kanatlı) ünvanı kullanılan Mevlâna Halid Bağdadî k.s., meşhur fıkıh alimi...
Peygamber Nasihati
Rasul-i Ekrem s.a.v.’in kısa ve öz, ama mana ve muhtevada geniş ve derinlikli olan pek çok hadisleri bulunmaktadır. Hadis ilminde bu tür hadislere “cevâmiu’l-kelim”...
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16. yüzyılın büyük mutasavvıf alimi İmam Şaranî k.s., “Tenbîhü’l-Muğterrin” isimli kitabında, ilim ve amellerde riya ve gösterişe karşı dikkatli olunması için şunları söyler: Sûfilerin ahlâklarından...
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Ayın Kitabı Mektûbât-ı Muhammed Ma’sum Çev. Süleyman Müstakimzade, Haz. Mustafa Demirci, Nizamiye Akademi Yayınları Mektupla tebliğ ve irşad geleneği tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tasavvuf kitaplığına...
Unutmak Hatırlamak
İnsan unutkan bir varlıktır. Unutmaya meyyaldir. Bu fıtrî duruma, Bakara suresinin son ayetinde mealen şöyle işaret edilmektedir: “Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu...