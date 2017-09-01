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Dünya Hali

Dünyayı “Deli”ler Yönetiyor “Deliliğin Tarihi”nin yazarı Michel Foucault kitabında deliliği şöyle tarif ediyor: “Fikirlerden yoksun olunduğu için farkına varmadan akıldan uzaklaşmak, budala olmaktır. Şiddetli bir...

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Unutmak Hatırlamak

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Kurbanı Anlamak

İslâm âlemini ateşe yuvarlayanlar, kurban ve bayram vesilesiyle müslümanların dayanışmasını, yardımlaşmasını ve kaynaşmasını çekemiyorlar. Afrika’nın tüm gelirlerini, madenlerini sömürenler, oradaki müslümanı bir deri bir...

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Hadis İlmine Dair Zâhir ve bâtın ilimlerdeki liyakatini ifade etmek maksadıyla kendisi için Zülcenaheyn (çift kanatlı) ünvanı kullanılan Mevlâna Halid Bağdadî k.s., meşhur fıkıh alimi...

Peygamber Nasihati

Rasul-i Ekrem s.a.v.’in kısa ve öz, ama mana ve muhtevada geniş ve derinlikli olan pek çok hadisleri bulunmaktadır. Hadis ilminde bu tür hadislere “cevâmiu’l-kelim”...
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Unutmak Hatırlamak

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Hadis İlmine Dair Zâhir ve bâtın ilimlerdeki liyakatini ifade etmek maksadıyla kendisi için Zülcenaheyn (çift kanatlı) ünvanı kullanılan Mevlâna Halid Bağdadî k.s., meşhur fıkıh alimi...

Tavan Arası

Unutmak Hatırlamak

İlk Yaratılış ve Bilgi

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