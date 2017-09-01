“Sometimes the simplest things are the most profound. My job is to bring out in people & what they wouldn’t dare do themselves“
Kurbanı Anlamak
İslâm âlemini ateşe yuvarlayanlar, kurban ve bayram vesilesiyle müslümanların dayanışmasını, yardımlaşmasını ve kaynaşmasını çekemiyorlar. Afrika’nın tüm gelirlerini, madenlerini sömürenler, oradaki müslümanı bir deri bir...
Peygamber Nasihati
Rasul-i Ekrem s.a.v.’in kısa ve öz, ama mana ve muhtevada geniş ve derinlikli olan pek çok hadisleri bulunmaktadır. Hadis ilminde bu tür hadislere “cevâmiu’l-kelim”...
Ehl-i Dünyaya Aldanmadan
Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Rabbinizden ittika edin (sakının, emir ve yasaklarına riayet edin) ve bir günden korkun ki,...
Kimin Takdirini Kazanalım?
16. yüzyılın büyük mutasavvıf alimi İmam Şaranî k.s., “Tenbîhü’l-Muğterrin” isimli kitabında, ilim ve amellerde riya ve gösterişe karşı dikkatli olunması için şunları söyler: Sûfilerin ahlâklarından...
Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi
Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi Salı günü dereye, Çarşamba günü tepeye, Perşembe günü zinaya, Cuma günü tövbeye giden insana, yörüngesini seçemediğinden “seyyar” denilmiş, “sabit” denmemiş. Henüz...
Unutmak Hatırlamak
İnsan unutkan bir varlıktır. Unutmaya meyyaldir. Bu fıtrî duruma, Bakara suresinin son ayetinde mealen şöyle işaret edilmektedir: “Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu...
Derviş Bohçası
“Tevekkül” sözlükte birini vekil kılmak, işlerini başka birine havale etmek, güvenmek, dayanmak, bel bağlamak gibi anlamlara gelir. İslâmî bir kavram olarak ise Allah’ın kulları...
İlk Yaratılış ve Bilgi
“Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sâdık iseniz şunların isimlerini bana bildirin, dedi.” (Bakara 31) Hak Tealâ...
Tavan Arası
Bir Seyyahın Gözünden Cuma Selamlığı Osmanlı padişahları halkın arasına Cuma günleri çıkardı. “Cuma Selamlığı” denilen bu merasim, padişahın saraydan Cuma namazına gittiği camiye kadar devam...
Dünya Hali
Dünyayı “Deli”ler Yönetiyor “Deliliğin Tarihi”nin yazarı Michel Foucault kitabında deliliği şöyle tarif ediyor: “Fikirlerden yoksun olunduğu için farkına varmadan akıldan uzaklaşmak, budala olmaktır. Şiddetli bir...
Yaşasın Hiper-Süper Bakkallar
Oldum olası markete gitmeyi sevmem. Daha kapısından içeri girer girmez göz alan uyarıcı renkler, janjanlı ambalajlar, her nasılsa her daim mevcut olan bir kalabalık, yetmezmiş...