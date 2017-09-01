2017

Kurbanı Anlamak

İslâm âlemini ateşe yuvarlayanlar, kurban ve bayram vesilesiyle müslümanların dayanışmasını, yardımlaşmasını ve kaynaşmasını çekemiyorlar. Afrika’nın tüm gelirlerini, madenlerini sömürenler, oradaki müslümanı bir deri bir...
2017

Güldeste

Hadis İlmine Dair Zâhir ve bâtın ilimlerdeki liyakatini ifade etmek maksadıyla kendisi için Zülcenaheyn (çift kanatlı) ünvanı kullanılan Mevlâna Halid Bağdadî k.s., meşhur fıkıh alimi...
2017

Peygamber Nasihati

Rasul-i Ekrem s.a.v.’in kısa ve öz, ama mana ve muhtevada geniş ve derinlikli olan pek çok hadisleri bulunmaktadır. Hadis ilminde bu tür hadislere “cevâmiu’l-kelim”...
BAŞ YAZI

Ehl-i Dünyaya Aldanmadan

Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Rabbinizden ittika edin (sakının, emir ve yasaklarına riayet edin) ve bir günden korkun ki,...
2017

Kimin Takdirini Kazanalım?

16. yüzyılın büyük mutasavvıf alimi İmam Şaranî k.s., “Tenbîhü’l-Muğterrin” isimli kitabında, ilim ve amellerde riya ve gösterişe karşı dikkatli olunması için şunları söyler: Sûfilerin ahlâklarından...
2017

Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi

Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi Salı günü dereye, Çarşamba günü tepeye, Perşembe günü zinaya, Cuma günü tövbeye giden insana, yörüngesini seçemediğinden “seyyar” denilmiş, “sabit” denmemiş. Henüz...
2017

Unutmak Hatırlamak

İnsan unutkan bir varlıktır. Unutmaya meyyaldir. Bu fıtrî duruma, Bakara suresinin son ayetinde mealen şöyle işaret edilmektedir: “Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu...
2017

Derviş Bohçası

“Tevekkül” sözlükte birini vekil kılmak, işlerini başka birine havale etmek, güvenmek, dayanmak, bel bağlamak gibi anlamlara gelir. İslâmî bir kavram olarak ise Allah’ın kulları...
2017

İlk Yaratılış ve Bilgi

“Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sâdık iseniz şunların isimlerini bana bildirin, dedi.” (Bakara  31) Hak Tealâ...
2017

Tavan Arası

Bir Seyyahın Gözünden Cuma Selamlığı Osmanlı padişahları halkın arasına Cuma günleri çıkardı. “Cuma Selamlığı” denilen bu merasim, padişahın saraydan Cuma namazına gittiği camiye kadar devam...
2017

Dünya Hali

Dünyayı “Deli”ler Yönetiyor “Deliliğin Tarihi”nin yazarı Michel Foucault kitabında deliliği şöyle tarif ediyor: “Fikirlerden yoksun olunduğu için farkına varmadan akıldan uzaklaşmak, budala olmaktır. Şiddetli bir...
2017

Kitaplık

Ayın Kitabı Mektûbât-ı Muhammed Ma’sum Çev. Süleyman Müstakimzade, Haz. Mustafa Demirci, Nizamiye Akademi Yayınları Mektupla tebliğ ve irşad geleneği tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tasavvuf kitaplığına...
2017

Yaşasın Hiper-Süper Bakkallar

Oldum olası markete gitmeyi sevmem. Daha kapısından içeri girer girmez göz alan uyarıcı renkler, janjanlı ambalajlar, her nasılsa her daim mevcut olan bir kalabalık, yetmezmiş...