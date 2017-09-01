İnsan unutkan bir varlıktır. Unutmaya meyyaldir. Bu fıtrî duruma, Bakara suresinin son ayetinde mealen şöyle işaret edilmektedir: “Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma!” (Bakara, 286) Bu unutkanlık bazen rahmet vesilesi olsa da, unutulan şeye göre zahmete dönüşebilmektedir. Mesela...