İlk Yaratılış ve Bilgi
“Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sâdık iseniz şunların isimlerini bana bildirin, dedi.” (Bakara 31) Hak Tealâ...
Dünya Hali
Dünyayı “Deli”ler Yönetiyor “Deliliğin Tarihi”nin yazarı Michel Foucault kitabında deliliği şöyle tarif ediyor: “Fikirlerden yoksun olunduğu için farkına varmadan akıldan uzaklaşmak, budala olmaktır. Şiddetli bir...
Unutmak Hatırlamak
İnsan unutkan bir varlıktır. Unutmaya meyyaldir. Bu fıtrî duruma, Bakara suresinin son ayetinde mealen şöyle işaret edilmektedir: “Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu...
Güldeste
Hadis İlmine Dair Zâhir ve bâtın ilimlerdeki liyakatini ifade etmek maksadıyla kendisi için Zülcenaheyn (çift kanatlı) ünvanı kullanılan Mevlâna Halid Bağdadî k.s., meşhur fıkıh alimi...
Kitaplık
Ayın Kitabı Mektûbât-ı Muhammed Ma’sum Çev. Süleyman Müstakimzade, Haz. Mustafa Demirci, Nizamiye Akademi Yayınları Mektupla tebliğ ve irşad geleneği tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tasavvuf kitaplığına...
Derviş Bohçası
“Tevekkül” sözlükte birini vekil kılmak, işlerini başka birine havale etmek, güvenmek, dayanmak, bel bağlamak gibi anlamlara gelir. İslâmî bir kavram olarak ise Allah’ın kulları...
Ehl-i Dünyaya Aldanmadan
Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Rabbinizden ittika edin (sakının, emir ve yasaklarına riayet edin) ve bir günden korkun ki,...
Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi
Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi Salı günü dereye, Çarşamba günü tepeye, Perşembe günü zinaya, Cuma günü tövbeye giden insana, yörüngesini seçemediğinden “seyyar” denilmiş, “sabit” denmemiş. Henüz...
Güldeste
Hadis İlmine Dair Zâhir ve bâtın ilimlerdeki liyakatini ifade etmek maksadıyla kendisi için Zülcenaheyn (çift kanatlı) ünvanı kullanılan Mevlâna Halid Bağdadî k.s., meşhur fıkıh alimi...
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Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi
Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi Salı günü dereye, Çarşamba günü tepeye, Perşembe günü zinaya, Cuma günü tövbeye giden insana, yörüngesini seçemediğinden “seyyar” denilmiş, “sabit” denmemiş. Henüz...
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Peygamber Nasihati
Rasul-i Ekrem s.a.v.’in kısa ve öz, ama mana ve muhtevada geniş ve derinlikli olan pek çok hadisleri bulunmaktadır. Hadis ilminde bu tür hadislere “cevâmiu’l-kelim”...
Dünya Hali
Dünyayı “Deli”ler Yönetiyor “Deliliğin Tarihi”nin yazarı Michel Foucault kitabında deliliği şöyle tarif ediyor: “Fikirlerden yoksun olunduğu için farkına varmadan akıldan uzaklaşmak, budala olmaktır. Şiddetli bir...