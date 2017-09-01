16. yüzyılın büyük mutasavvıf alimi İmam Şaranî k.s., “Tenbîhü’l-Muğterrin” isimli kitabında, ilim ve amellerde riya ve gösterişe karşı dikkatli olunması için şunları söyler:
Sûfilerin ahlâklarından...
Ayın Kitabı
Mektûbât-ı Muhammed Ma’sum
Çev. Süleyman Müstakimzade, Haz. Mustafa Demirci, Nizamiye Akademi Yayınları
Mektupla tebliğ ve irşad geleneği tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tasavvuf kitaplığına...
İslâm âlemini ateşe yuvarlayanlar, kurban ve bayram vesilesiyle müslümanların dayanışmasını, yardımlaşmasını ve kaynaşmasını çekemiyorlar. Afrika’nın tüm gelirlerini, madenlerini sömürenler, oradaki müslümanı bir deri bir...