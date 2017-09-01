Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Rabbinizden ittika edin (sakının, emir ve yasaklarına riayet edin) ve bir günden korkun ki, baba evladına hiçbir bir fayda veremez. Evlat da babasına herhangi...