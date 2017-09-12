Hak ve Bâtıl

Mevlâmız Ra’d Suresi’nin 17’nci ayetinde buyurur: “Gökten bir su indirdi de vadiler kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Sel de suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir süs eşyası veya bir değerli mal yapmak için ateşte körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile bâtılı böyle çarpıştırır. Fakat köpük atılır gider, insanlara faydası olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.”

Bu ayet bize hiç değişmeyen bir esası, bir ölçüyü sunuyor.

Hak, haklı olan, hakka bağlı olan asla kaybetmez. Bâtıl olan, haktan sapan, hakka düşman olan ise asla ayakta kalamaz. Bu ebedî bir hükümdür.

…

Atilla Pamirli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.