Şükürler Olsun!

Sahabe-i Kiram’dan İbn Mesud r.a. şöyle demiştir:

“Şükür, imanın yarısıdır. İyi bil ki şükür, hem kalp hem dil hem de vücudun diğer organlarıyla yapılır.

Kalbin şükrü, orada hayırlı düşünceler taşıyıp, bunu bütün yaratılmışları kapsayacak şekilde geniş tutmaktır. Dilin şükrü, Allah Tealâ’ya hamd ve övgü taşıyan sözler söylemektir.

Vücut organlarının şükrü, Allah Tealâ’nın verdiği nimetleri itaat, takva ve günahlardan sakınma yolunda kullanmaktır. Gözlerin şükrü, müslüman için ayıp olan her şeye karşı gözleri kapamak; kulakların şükrü zararlı, çirkin sözlere kulakları tıkamaktır.

Vücudun organlarıyla dinen sakıncalı şeylerden sakınmak, Allah’ın nimetlerine şükür kapsamına girer. Allah’ın takdirine rıza gösterdiğini dil ile ifade etmek de, yapılması gereken şükürlerden biridir.”

İmam Gazalî, Kalplerin Keşfi

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Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.