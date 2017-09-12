Korku ve Ümitle

İslâm tarihinde, “biz aşk ve muhabbet ehli zahidleriz” diyerek her türlü günaha yeltenen Kalenderîler, İbahîler ve Haydârîler gibi birçok zümre mevcuttu. Bugün ise bu yaklaşım kılık değiştirmiş ve biraz daha hafifletilmiş halde karşımızda durmakta.

Tasavvufun tamamıyla muhabbeti öngördüğü, kulun Rabbi için aşk ve muhabbet dışında bir his taşımaması gerektiği, zaten Allah Tealâ’nın da çok merhametli olduğu ve kul ne yaparsa yapsın nihayetinde kulunu affedeceği şeklinde bir yaklaşım bugün dünden daha fazla revaç bulmakta.

Hâlbuki gerek Kur’an-ı Kerim ve Efendimiz s.a.v.’in hadisleri ve gerekse ilk devirlerden itibaren tasavvuf büyüklerinin sözlerine baktığımızda, Allah korkusunun, O’nun emir ve yasaklarına riayet etmenin ana esas olduğunu görüyoruz.

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Abdurrahman Mıhçıoğlu’nun hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.