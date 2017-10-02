Bir Taziye

Şeyh Muhammed Diyaüddin k.s. hazretleri, babası Şeyh Abdurrahman-ı Tâhî’nin halifelerinden Molla Abdülhakim’in yakınlarına taziye için yazdığı bir mektubunda müminlere yol gösterici birer hikmet olan şu satırlara yer vermiştir:

“Ey kardeşler!

Eskiden beri dünyanın adeti böyledir; ayrılık yeni ortaya çıkmış şeylerden değildir. Dünyada ilim, irfan ve taatlerle meşgul olan, Allah’a yakın olmaya gayret eden ve bir şeyi O’nun için sevip O’nun için kızan kimse şüphesiz ki rahata ulaşır ve dünyada saadetten büyük bir pay alır.

Bu bahsedilenlerin zıddıyla meşgul olan kimse ise dünya hayatında selameti kaybeder. Çünkü dünya meşakkat ve gurur evidir. Herkesin şahit olduğu üzere dünyada kardeşler, babalar, anneler, çocuklar birbirlerinden ayrılmaktadır. Öyle ise akıllı kimsenin ahiret işlerine ve Allah’ın muhabbetine çalışması lazımdır ki, dünyanın meşakkatinden ve bağlarından kurtulup rahat olsun.

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Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.