Bunu Saymayız, Yine Bekleriz

Efendim malumunuz, soğuk kış günlerindeki millî aktivitemiz ev gezmesidir. Pikniğe, parka bahçeye ve bilumum açık hava etkinliklerine hasret bünyeler, belli aralıklarla soluğu eşin dostun evinde alır.

Bunların en yaygın olanı, beylerin mesai saatlerine endeksli, gündüzü kapsayan çocuklu hanım gezmeleridir. Bu yazımda sizinle birlikte bu kategorideki gezmeleri doğal ortamında inceleyeceğiz.

Konuya girmeden evvel, beylerin iç seslerinin “Peki bizi bu konunun neresi ilgilendiriyor?” dediklerini duyduğumu belirtmek isterim. Merak etmeyin abiler, yazının sonunda sizi neresinin ilgilendirdiğini açıklayacağım.

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Gamze Gürler Kırcılı’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.