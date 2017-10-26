Cennet Yolu

Câbir b. Abdullah r.anhümâ şöyle anlattı:

“Adamın biri Allah Rasulü s.a.v.’e sordu:

– Farz namazları kılsam, Ramazan orucunu tutsam, helâlleri helâl bilip haramları da haram kabul etsem, bunlara bir şey ilave etmesem, ne dersiniz, cennete girer miyim?

Peygamber Efendimiz s.a.v.:

– Evet, diye karşılık verdi. (Müslim, İman, 16; Ahmed, el-Müsned, 3/316, 348; Ebu Ya‘lâ, el-Müsned, nr.1940, 2295)

Helâller ve haramların kabulü

Bazı alimler, “helâlleri helâl kabul etmek” ifadesini, helâl olduğuna inanmak; “haramları haram kabul etmek” cümlesini de, haramların haram olduğuna inanmakla birlikte onlardan kaçınmak şeklinde açıklar. Bu manaya göre helâlleri helâl kabul etmek ile, helâlleri işlemek anlamı da çıkarılabilir.

Buradaki helâl kavramına haram olmayan her şey dahildir. Buna göre farz, müstehap ve mübah helâl kavramının kapsamına girmektedir. Bu durumda ifade, haram olmayanların yapılması, insana mübah kılınan sınırı aşmamak, helâl dairesinde kalmak ve haram kılınanlardan kaçınmak anlamına gelmektedir.

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Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.