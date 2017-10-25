Dünya Hali

Amaç Sadece Kerkük Değil

Irak’ın işgal edildiği 2003’ten bu yana Ortadoğu’da sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) okyanus ötesinden “demokrasi getirme vaadi”yle girdiği Irak’ta, bölgedeki yangının fitilini ateşledi. Yüzbinlerce insanın hayatına mal olan bu saldırı, Irak’ta istikrarsızlığın ve kaosun da başladığı tarihtir. Bugün olan bitenin ABD işgaliyle doğrudan ilgisi vardır.

Buraya geleceğiz, ama şunu en baştan açık yüreklilikle söylemek lazım: 1 Mart 2003’te Türk askerinin Irak’a girmesiyle ilgili bir tezkere TBMM gündemine geldi. O günlerde iyi niyetli olduğuna inanmak istediğimiz bir takım zevat, askerimizin Irak’a girerse müslüman kanı dökeceğini ve Türkiye’nin bu vebalin altında kalacağını söyleyerek kamuoyu oluşturmaya çalışmıştı. Nitekim 1 Mart tezkeresi, Başbakan’ın ikna çabalarına rağmen Meclis’ten geçmedi ve Türk askeri Irak’a girmedi. Ve askerimiz, müslüman kanının dökülmesine Irak’a girerek değil, maalesef girmeyerek neden oldu! Şimdi, Suriye’de dökülen yüzbinlerce insanın kanını da hesap edersek, o günlerde reel politiği görmezden gelerek kamuoyu oluşturmaya çalışan kişiler, bir bakıma dökülen tüm kanların vebaline belli ölçüde ortak.

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İsmail Taha’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.