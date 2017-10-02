Dünya Hali

Arakan İçin Vicdanlar Paslandı

Dünya kritik bir dönemeçten geçiyor. Doğu’da zulüm kol gezerken, Batı’da da istikrarsızlık boy göstermeye başladı. Avrupa Birliği (AB) dağılma aşamasına geldi, ABD’nin Donald Trump macerası dünyayı endişelendiriyor.

Hal böyleyken değişmeyen tek bir şey var: Zulüm! İnsanlık tarihinin ilk günlerinden bu yana var olan mazlumlar ve tabii ki zalimler bugün de mevcudiyetlerini devam ettiriyorlar.

Zulmün son yüzyılda değişmeyen adresi ise İslâm dünyası. Müslümanlar, vicdanları yaralayacak işkencelere maruz kalıyorlar. Irak’ta ve Mısır’da yaşananlar, Afganistan ve Pakistan’da yok edilen hayatlar, Suriye’de katledilen yüzbinler ve mülteci durumuna düşürülen milyonlar… Yaranın biri kapanmadan diğeri kanamaya başlıyor. Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde yeniden ayyuka çıkan Arakan’daki katliamın da bu silsilede ayrı bir yeri bulunuyor.

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İsmail Taha’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.