Tavan Arası

Şiir Dile Gelince

Şiirin daha dillerden, gönüllerden düşmediği demlerde, her sözü şiirle söyleme imkanı vardı. Şiir sert olan sözü de söyler ama kendi üslubuyla, zarafetiyle dile getirdiğinden, o bile tatlı olurdu. Şiir az söyler ama tesirli söylerdi. Dillere pelesenk olacak kelimelerle söylerdi. Sözün kısa, öz ve tesirli olması, uzun yaşaması murad edilirse şiir vasıtasıyla söylenirdi.

O yüzden her şiir bir kitap kadar uzundur anlayana. Ve şiir erbabının her şiiri ayrı bir eser olması hasebiyle müstakil bir risale gibidir. Hele de her bir mısraından hikmet ve hakikat damlayan ecdadın gönül erlerinin şiirleriyse…

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Ali Sözer’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.