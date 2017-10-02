Yüksek Gogıl Enstitüsü

Kimdi o “cehalet mutluluktur” diyen zât-ı muhterem bilmiyorum, ama yaş kemâle erdikçe bu sözün anlamını daha da düşünür oldum.

Biliyorsunuz yakın bir geçmişe kadar toplumumuzda kitap okuma konusundaki istatistik verileri ağızdan ağıza dolaşır, bizi millî bir komplekse iterdi. (Sanki cehaleti gidermenin tek yolu kitap okumakmış gibi. Neyse…) Bu komplekse verdiğimiz reaksiyondan olsa gerek, son yıllarda hepimizi aldı bir “bilme” hastalığı!

Gözümüz aydın. Artık herşeyi biliyoruz!

Biliyoruz, çünkü hepimizin elinin altında bir allâme-i cihan var. İsmi de pek muhterem: “Google!”

…

Gamze Gürler Kırcılı’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.